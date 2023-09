OL-PSG : la banderole acide des supporters lyonnais contre Barcola

Ce dimanche, le choc de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a un goût particulier pour Bradley Barcola. Encore dans les rangs de Laurent Blanc il y a une semaine, l’ailier gauche de 20 ans a rallié la capitale dans les ultimes instants du mercato. Accueilli par une bronca à sa sortie des vestiaires pour l’échauffement, le natif de Villeurbanne devra avoir les épaules solides ce soir.

En plus de ses propos injurieux à son encontre, le Virage Nord du Groupama Stadium a déployé une banderole pour le moins hostile envers Bradley Barcola et Castello Lukeba : «quitter le club pendant la tempête, vous êtes des merdes.» L’atmosphère est déjà explosive ce soir, et ce sont donc les supporters rhodaniens qui ont allumé la première mèche. Ils ont d’ailleurs hué Bradley Barcola lors de l’annonce des compositions d’équipe.