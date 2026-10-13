PSG, Luis Enrique : «tous les trophées de Manchester City sont mérités»

Reconnu coupable de multiples infractions financières entre 2009 à 2018 après une longue enquête de la Premier League, Manchester City se trouve au cœur d’une tempête judiciaire sans précédent. Alors que le club mancunien a immédiatement contesté ces conclusions et annoncé son intention d’épuiser toutes les voies de recours, la gravité des manquements retenus laisse planer le spectre de sanctions particulièrement lourdes, allant d’importantes pénalités financières à un retrait de points les condamnant à une relégation inévitable.

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L’annonce de cette décision a provoqué un immense tollé à travers le football britannique et européen. De nombreuses personnalités, dirigeants et clubs rivaux sont montés au créneau pour dénoncer une concurrence déloyale prolongée sur près d’une décennie. Estimant que les succès sportifs des Cityzens ont été bâtis sur le contournement des règles d’équité financière, plusieurs acteurs majeurs du football réclament désormais des réparations exemplaires et des sanctions sportives intransigeantes. Pourtant, le club mancunien a pu compter sur un soutien inattendu ce mardi.

Luis Enrique prend la défense de Manchester City

En conférence de presse, à la veille du choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Manchester City en Ligue des Champions, Luis Enrique a pris le contre-pied de cette vague d’indignation. Interrogé sur l’affaire, l’entraîneur parisien a tenu à clairement montrer son soutien aux pensionnaires de l’Etihad Stadium : «c’est beaucoup de bruit autour de grands clubs. Il faudra attendre la décision finale de la personne qui va décider ça. On attend et j’espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu’ils ont gagnés sont mérités. Il faut attendre ceux qui décident.»

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Relancé sur l’impact de ces révélations et sur les manquements reprochés au club anglais, le technicien espagnol a réitéré son appel au respect des procédures tout en saluant la qualité sportive des Mancuniens lors de la décénnie qui est pointée du doigt : «c’est une surprise, mais il faut respecter le processus et attendre la décision finale de l’autorité en charge. Si je parle seulement de football, de ce que j’ai vu sur le terrain, je pense qu’ils ont mérité leur trophée, j’aime ce qu’ils ont proposé sur le terrain.» Des déclarations qui risquent de faire parler en Angleterre.