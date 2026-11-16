Les Pays-Bas ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, où ils pourraient d’ailleurs être le rival des Bleus en quarts de finale. Mais du côté d’Amsterdam et dans le reste du pays, difficile d’être satisfait ce soir, ni même de se projeter sur la trêve de mars. Effectivement, après avoir roulé sur la Grèce (7-0) lors du premier, les hommes de Xavi Hernandez ont été humiliés par l’Allemagne ce soir (5-0). Une véritable déculottée, et la plus grosse défaite de la sélection néerlandaise depuis 1957.

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Une soirée à oublier donc pour la bande de Cody Gakpo et de Donyell Malen. « Ce fut une mauvaise performance de notre part ce soir. Des buts que nous avons trop facilement encaissés, les espaces étaient trop grands. Cela ne devrait pas arriver. Nous avons perdu beaucoup de seconds ballons, nous étions faibles dans les duels et ils pouvaient facilement frapper en transition. Ce fut juste un échec collectif. Ce n’était tout simplement pas bon. Après la Grèce, c’est très dur, parce qu’on voulait continuer dans cette dynamique et ce n’a pas été le cas ce soir. Il y a de la colère et de la frustration, mais il faut juste rester concentré. Parce que tu sais qu’on doit continuer, mais il y a beaucoup de frustration en nous », a indiqué Denzel Dumfries au coup de sifflet final.

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Des réactions très fortes

Dans les médias néerlandais, les réactions sont très dures.« Les Pays-Bas massacrés en Allemagne », titre par exemple le généraliste De Telegraaf, qui rajoute que « la sélection est revenue sur terre avec un coup brutal ». « Une nuit désastreuse à Berlin pour l’équipe nationale néerlandaise », résume le journal. « Lors d’un déplacement en Allemagne, les Néerlandais n’étaient pas l’ombre de l’équipe qui a roulé sur le terrain contre la Grèce vendredi », indique Voetbal International. Dans un autre article, le média sportif met en avant les difficultés des Oranje face aux gros : « les Néerlandais n’ont pas réussi lundi soir, pour la dix-huitième fois consécutive, à battre un pays qui figure dans le top 25 du classement FIFA ».

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« L’Oranje vit une soirée dramatique à Berlin : l’Allemagne démolit l’équipe de Xavi », y va de son côté Voetbal Primeur, avec Xavi Hernandez déjà dans le viseur : « Xavi a beaucoup d’explications à donner après cet échec ». Rafael van der Vaart, ancien international, a aussi tiré dans tous les sens sur le plateau de NOS : « à un moment donné, tu remarques juste : merde, ces gars-là sont bien meilleurs. Mais j’ai aussi trouvé l’Allemagne très médiocre. Ce n’est pas la meilleure Allemagne contre laquelle nous ayons joué. Mais tu perds quand même 5-0. Tu dois vraiment avoir honte ce soir ». Autant dire que les joueurs néerlandais vont rentrer dans leurs clubs la tête baissée…