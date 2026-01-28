Ligue 1+ veut acheter les droits de toute la Coupe du Monde 2026

Coup de tonnerre à quelques mois de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet). Réunis ce mercredi matin lors des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, les dirigeants des clubs ont été pris de court par une annonce inattendue de la part de Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media. En effet, d’après les informations de L’Équipe, celui-ci aurait révélé l’existence d’un accord, déjà signé avec la FIFA, pour la retransmission de l’intégralité des 104 matches de la prochaine Coupe du Monde sur la plateforme de diffusion de la LFP, Ligue 1+. Une annonce surprenante, à une somme d’argent qui l’est tout autant.

La suite après cette publicité

Pour la chaîne, cette opération constituerait une opportunité stratégique afin de combler le long creux de fin de saison, marqué par près de trois mois sans matches de championnat entre fin mai et début août. Cette diffusion sur la télévision payante représenterait d’ailleurs un montant global de 20 millions d’euros, comprenant 18 millions de droits et 2 millions de frais de production. Pour rappel, M6 a d’ores et déjà sécurisé les droits de 54 rencontres durant la compétition internationale pour une diffusion en clair. À l’heure actuelle, le projet a été validé à l’unanimité par les clubs et attend désormais l’accord du Conseil de la FIFA. Reste toutefois à faire preuve de vigilance avec la position de beIN Sports, diffuseur des dernières Coupes du monde aux côtés d’une chaîne gratuite.