Au micro de Ligue 1+, Timothy Weah n’a pas caché sa frustration après la défaite renversante de l’Olympique de Marseille face au Mans (2-3), ce dimanche soir au Vélodrome. Alors que les Phocéens semblaient avoir la rencontre en main, ils ont finalement craqué dans les dernières minutes, laissant filer trois points précieux à domicile. Un scénario cruel pour les hommes de Bruno Genesio, qui restaient sur cinq victoires consécutives en championnat.

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« C’est l’histoire de notre début de saison. Les cinq derniers matchs, on était bien et on n’a pas réussi à tuer le match. Il faut continuer à travailler pour progresser. Ça va aller. Même après les défaites, il faut prendre les points positifs. Les matchs arrivent vite. Il ne faut pas se relâcher. Il y a du positif malgré beaucoup de négatif. On va continuer », a expliqué l’international américain après la rencontre.