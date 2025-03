La semaine absolument folle de l’OL

Si dans le jeu, ce n’est pas encore le big-bang promis, dans les résultats, l’OL version Fonseca est dans les clous. Ce soir, l’équipe du Portugais a conclu une semaine à trois matchs absolument réussie sur le terrain, moins en-dehors. Dimanche dernier, les Rhodaniens étaient d’abord allés décrocher un succès au caractère face à Brest (2-1), mais avec une fausse note impardonnable : l’énorme coup de sang de Paulo Fonseca à l’encontre de l’arbitre Benoît Millot.

Ce dérapage a finalement valu une sanction exemplaire à l’ancien technicien lillois : une suspension jusqu’en novembre et une interdiction de vestiaire jusqu’en septembre. A-t-il payé pour toute la profession dans ce contexte de défiance à l’égard de l’arbitrage français ? Sans doute, même si Lyon entend épuiser tous les recours possibles pour réduire sa sanction. Jeudi, Fonseca avait quand même pu diriger la rencontre de C3 des Lyonnais à Bucarest, en attendant de savoir si sa sanction s’étendra jusqu’aux compétitions internationales (la FFF aurait l’intention de solliciter la FIFA). Ses hommes, victorieux (1-3), ont finalement confirmé qu’ils étaient toujours derrière leur entraîneur.

Trois victoires en une semaine

Mais ce soir, c’était le match d’après, avec un rendez-vous à ne pas manquer face à un concurrent direct à la Ligue des Champions : l’OGC Nice. Les Gones, orphelins de Paulo Fonseca - qui avait quand même fait le déplacement à Nice - ont finalement infligé aux Niçois leur première défaite de la saison à domicile en Ligue 1 (0-2). «Si cette victoire relance l’OL dans la course au podium ? C’est vrai, c’est un objectif qu’on a et qu’on assume, avouait Jorge Maciel, l’adjoint de Fonseca chargé d’assurer l’intérim, au micro de DAZN. C’est sur le terrain qu’on doit monter qu’on en est capable, je crois que c’est la première fois qu’on bat une équipe du TOP 5, même si on avait battu Nice à domicile qui n’était pas encore dans le TOP 5 à cette période. Ce soir, c’est leur première défaite à domicile. Le groupe est incroyable donc on peut être fier de cette semaine à trois matchs.»

De son côté, Moussa Niakhaté savourait la victoire, mais évidemment avec une petite pensée pour son coach : «Bien sûr que ça change de ne pas avoir le coach. C’est forcément compliqué quand tu ne l’as pas le coach avec toi, mais on essaye de prendre cette sanction de la bonne manière en restant soudés. On a des leaders dans l’équipe et des cadres qui doivent prendre leur courage et assumer leur rôle. C’est ce qu’on a fait ce soir», appréciait le Sénégalais. Concernant Almada, dont la présence a une nouvelle fois valu une réserve à l’OL de la part de Nice (Toulouse, Reims, le PSG et Brest avaient déjà lancé le mouvement), il n’a pas diffusé la sensation d’être un joueur perturbé. L’Argentin a éparpillé la défense niçoise, a délivré deux passes décisives, et a été notre MVP du soir. Pour refermer une semaine très agitée, John Textor a même fini par tripler la prime de victoire de ses joueurs.