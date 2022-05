Ligue 2 : l'AC Ajaccio proche de la montée, Sochaux se saborde face à Bastia, le Paris FC tenu en échec par Valenciennes

Le traditionnel multiplex de Ligue 2 s'est déroulé ce samedi dans le cadre de la 36e journée du championnat, avec une course aux barrages, et même de la montée, passionnante à suivre entre les matches d'Ajaccio, le Paris FC et Sochaux. Le club corse s'est imposé devant son public face au Havre, loin du top 5, notamment grâce à son capitaine Courtet. L'ACA reprend la deuxième place à l'AJ Auxerre et se rapproche un peu plus du maintien.

Scénario cruel du côté de Bonal : le FCSM a cru prendre trois points importants face à Bastia, qui n'a plus rien à jouer, grâce à Kalulu. Néanmoins, le défenseur sochalien F. Pogba a remis les deux équipes à égalité sur une remise hasardeuse vers son gardien. Henry délivrait finalement l'antre du Doubs en fin de match. Quant au PFC, le club de la capitale a concédé le match nul à domicile face à Valenciennes et dit adieu à la montée directe en Ligue 1.

Les résultats complets du multiplex

AC Ajaccio 2-1 Le Havre : Courtet (9e), Barreto (21e) / Abline (8e)

Grenoble 1-1 Amiens : Anani (39e) / Badji (65e)

Guingamp 2-1 Caen : Pierrot (71e), Merghem (82e) / Diani (14e)

Nancy 1-3 Nîmes : Cisse (61e) / Sarr (44e), Kone (64e, 90+2e)

Niort 1-2 Dijon : Mendes (45+2e) / Dobre (44e, 50e), Le Bihan (77e)

Paris FC 1-1 Valenciennes : Alfarela (12e) / Hamache (3e)

Quevilly-Rouen 1-2 Pau : Sidibe (10e) / Naidji (72e), Armand (88e)

Sochaux 2-1 Bastia : Kalulu (68e) Henry (90e) / Pogba (csc, 79e)