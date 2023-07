Chelsea : ça ne se bouscule pas pour Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Chelsea. Sur les conseils de Thomas Tuchel, alors en poste, le club anglais a mis la main sur le Gabonais afin qu’il compense le départ de Romelu Lukaku. Cela avait tout l’air du bon coup puisque l’attaquant présentait l’avantage de bien connaître la Premier League depuis son passage à Arsenal. Mais son retour à Londres ne s’est pas passé comme prévu. Tuchel, dont il est proche, a été limogé début septembre. Graham Potter, qui l’a remplacé, a peu à peu mis l’ancien joueur de l’ASSE de côté.

Au mercato d’hiver, Chelsea a tenté de lui trouver une porte de sortie. Les Blues avaient d’ailleurs trouvé un accord avec le Los Angeles FC. Mais PEA n’était pas disposé à rejoindre la franchise de Major League Soccer. Il se voyait rester en Europe, où l’AC Milan et le Barça suivaient son cas. D’ailleurs, "Aubame" était plutôt pour retourner Catalogne, lui qui s’est sacrifié à l’été 2022 pour renflouer les caisses du club. Mais un départ à l’hiver 2023 était plus que compliqué puisque le joueur avait déjà évolué pour deux clubs durant la même saison, à savoir le FC Barcelone et Chelsea.

Plusieurs portes se sont fermées

Exclu de la liste de Chelsea pour la Ligue des Champions durant la deuxième partie de saison, il a dû prendre son mal en patience. En effet, il s’entraînait la semaine et était mis de côté quand l’équipe londonienne jouait. Une situation qu’il ne veut plus vivre. Cet été encore, l’avant-centre va être concerné par le mercato. Plusieurs écuries se sont penchées sur son cas. L’Inter Milan avait un oeil sur lui. Mais il n’était pas la priorité des Lombards qui ont enregistré l’arrivée de Marcus Thuram et travaillent au retour probable de Romelu Lukaku. Le Barça a aussi été cité comme un point de chute. Mais les Blaugranas ont des soucis financiers et il n’est pas possible pour eux de payer l’imposant salaire du joueur.

Cela ne serait pas un problème pour les clubs saoudiens. En juin, Sport expliquait qu’Al Ahly et d’Al Shabab étaient sur le coup. Récemment, le Daily Mail a révélé qu’Al-Ettifaq, le club entraîné par Steven Gerrard, souhaitait le recruter. Mais pour le moment, aucun club n’est concrètement passer à l’offensive. Et s’il pensait avoir une chance avec Mauricio Pochettino à Chelsea, Aubameyang est fixé. Le Daily Mail explique que son retour à l’entraînement a été retardé volontairement à lundi par l’Argentin (comme ceux de Lukaku et Ziyech) qui veut un groupe restreint, composé d’éléments sur lesquels il va miser cette saison. Ce qui n’est visiblement pas le cas de PEA, qui doit regretter d’avoir quitté le Barça l’an dernier.