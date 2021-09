L'ECA charge la FIFA et s'inquiète d'un Mondial bisannuel

Depuis plusieurs semaines, le projet d'une Coupe du Monde tous les deux ans, principalement défendu par Arsène Wenger, fait couler beaucoup d'encre. À l'instar de l'UEFA, l'Association européenne des clubs (ECA), présidée par le patron du PSG Nasser al-Khelaïfi indique ce vendredi, via un communiqué, avoir suivi avec «beaucoup d'inquiétude» le lancement par la FIFA d'une «campagne de communication» prônant un Mondial bisannuel. Favorable à une modification du calendrier international afin de préserver la santé des joueurs, l'ECA condamne malgré tout l'action isolée de la FIFA et souhaiterait une consultation préalable afin de déboucher sur un accord dans ce projet.

«Les propositions de la FIFA auraient un impact direct et destructeur sur le jeu de club, tant au niveau national qu'international. En outre, ces propositions mettraient en danger la santé et le bien-être des joueurs. Elles dilueraient la valeur et la signification des compétitions entre clubs et pays. Elles diminueraient et entreraient en conflit avec le football féminin et le football des jeunes - des domaines sous-représentés du jeu dans lesquels l'ECA et d'autres engagent beaucoup de temps, de talent et de ressources - tout en subordonnant d'autres tournois et intérêts sportifs à tous les niveaux dans le monde entier», peut-on notamment lire dans ce long communiqué. En somme, si la FIFA se dit prête à écouter tous les acteurs, force est de constater que l'opposition à cette réforme fait rage ces dernières semaines.