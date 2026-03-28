Hugo Ekitike a mis tout le monde d’accord chez les Bleus, la Juventus s’attaque à Lewandowski

Hugo Ekitike fait l’unanimité

« Les promesses d’un duo », titre L’Equipe. Hugo Ekitike confirme de plus en plus qu’il est un candidat crédible à une place de titulaire à gauche chez les Bleus pour la Coupe du monde 2026, aux côtés de Kylian Mbappé. International depuis septembre 2025, il a marqué contre le Brésil et convaincu par ses déplacements, sa participation au jeu et sa complémentarité avec Mbappé. « Le nouveau monde d’Hugo », écrit le journal. Son profil de buteur polyvalent, ayant inscrit 17 buts cette saison avec Liverpool, lui donne les faveurs de Didier Deschamps, qui salue sa présence dans la surface. Ekitike commence à représenter une vraie concurrence à Barcola et Doué. L’efficacité et son activité défensive font de lui le favori. « Un allié parfait pour Mbappé » pour L’Équipe. Contrairement à un profil comme Bradley Barcola, Ekitike amène davantage de présence dans la surface, avec un jeu dos au but et des relais en une touche qui facilitent les déplacements de Mbappé ou encore les montées de Théo Hernandez. Son jeu aérien, sa taille et sa capacité à tenir le ballon offrent un véritable plus et il peut aussi servir d’appui dans la profondeur pour son attaquant.

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Robert Lewandowski dragué par la Juventus

La Juventus tente sérieusement de convaincre Robert Lewandowski de rejoindre le club à la fin de la saison. Un émissaire du club turinois envoyé par Damien Comolli s’est déplacé à Varsovie pour le voir jouer pour la Pologne contre l’Albanie et renforcer l’intérêt de la Juve. Turin veut sécuriser un profil de buteur aguerri, avec Kolo Muani comme plan B si Lewandowski ne venait pas. Le Polonais, en fin de contrat le 30 juin, n’a pas encore pris de décision et attend une offre de prolongation du Barça, qui devrait être courte et avec baisse de salaire.

Le Sénégal va célébrer sa CAN au Stade de France

Dans Le Parisien, « Le Sénégal ramène la coupe à Saint-Denis », peut-on lire. La rencontre amicale Sénégal–Pérou au Stade de France, prévue samedi 28 mars 2026, se transforme en grande fête de soutien aux Lions, malgré la polémique autour de la CAN 2025. Alors que la CAF a officiellement retiré le titre de champion d’Afrique au Sénégal et l’a attribué au Maroc, la Fédération sénégalaise refuse de tourner la page et compte célébrer à nouveau ce sacre, avec la présentation publique du trophée de la CAN 2025. Un grand concert est prévu avant le match, avec Youssou N’Dour. Booba, a de son côté, dû déclarer forfait en raison d’une blessure. Le Stade de France sera à guichet fermé puisque les 80 000 places ont toutes été vendues. Malgré la décision de la CAF, tout est maintenu à l’identique : le trophée sera présenté, le show assuré, et les supporters sénégalais vont retrouver leurs « champions d’Afrique », du moins en attendant la décision du TAS…