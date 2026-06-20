CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Cette Coupe du Monde 2026 se poursuit ce samedi avec deux rencontres qui ont lieu ce soir. Il y a d’abord un alléchant Pays-Bas - Suède (19h sur beIN SPORTS 1 et M6) comptant pour le Groupe F. La victoire est recommandée pour les Oranje après leur match nul inaugural et spectaculaire face au Japon (2-2), alors que les Suédois se présentent avec un peu plus de sérénité suite à leur large victoire sur une faible Tunisie (5-1). Direction le Groupe E ensuite avec un choc entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire (22h sur beIN SPRTS 1 et M6) qui se disputent la première place.

La suite après cette publicité

Pour la suite du programme, il faudra veiller tard la nuit, et même au petit matin. Le premier rendez-vous a lieu à 2h du matin pour assister à Equateur-Caraçao sur beIN SPORTS 1 et toujours dans le Groupe E. Les partenaires de Willian Pacho n’auront pas d’autres choix que de l’emporter s’ils veulent rester en vie dans cette compétition. L’équation est la même pour les Aigles de Carthage, confrontés au Japon dans le groupe F. Ce match sera diffusé à partir de 6h du matin sur beIN SPORTS 1.

Samedi 20 juin :

-à 19h (heure française) - Groupe F : Pays-Bas - Suède (beIN SPORTS 1, M6)

-à 22h (heure française) - Groupe E : Allemagne - Côte d’Ivoire (beIN SPORTS 1, M6)

La suite après cette publicité

Dimanche 21 juin :

-à 2h (heure française) - Groupe E: Equateur - Curaçao (beIN SPORTS 1)

-à 6h (heure française) - Groupe F : Tunisie - Japon (beIN SPORTS 1)