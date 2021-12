Coupe Arabe : le Qatar étrille les Emirats Arabes Unis et affrontera le Maroc ou l'Algérie en demie

Après la qualification en demie de la Tunisie aux dépends d'Oman (2-1), les quarts de finale de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021 se poursuivaient ce vendredi 10 décembre au stade d'Al Bayt. Après avoir terminé en tête du Groupe A, le Qatar affrontait les Emirats Arabes Unis, finaliste du Groupe B. Une rencontre qui allait rapidement se décanter quand le malheureux Ali Salmin marquait contre son camp et permettait ainsi au Qatar de prendre l'avantage (1-0, 6e).

Insatiables, les Bordeaux profitaient ensuite de deux penaltys transformés par Almoez Ali (2-0, 28e) et Boualem Khoukhi (3-0, 36e) pour prendre le large. Dans un duel à sens unique, Abdulaziz Hatem, déjà buteur dans cette compétition, ajoutait un nouveau but (4-0, 44e) avant que Almoez Ali ne s'offre un doublé dans le temps additionnel de la première période (5-0, 45+3). Débordés, les Émirats Arabes Unis prenaient le contrôle du jeu au retour des vestiaires pour tenter de sauver l'honneur dans ce quart de finale mais le score n'évoluait plus et le prochain pays hôte de la Coupe du Monde 2022 assurait tranquillement sa qualification. Place désormais aux demies où le Qatar affrontera le vainqueur de la rencontre opposant le Maroc à l'Algérie, mercredi 15 décembre à 20 heures, pour une place en finale.

Le tableau final de la Coupe Arabe

Quarts de finale :

Tunisie 2-1 Oman

Qatar 5-0 Émirats Arabes Unis

Samedi 11 décembre : Égypte - Jordanie (16h) / Maroc - Algérie (20h)

Demi-finales le 15 décembre :

Tunisie ou Oman - Égypte ou Jordanie (16h)

Qatar - Maroc ou Algérie (20h)