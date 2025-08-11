Real Madrid : Xabi Alonso met un cadre au placard !

L’ère Xabi Alonso a démarré au Real Madrid. Avec l’arrivée du tacticien basque et ancien grand milieu de terrain de l’équipe, les dirigeants merengues espèrent lancer un nouveau cycle. Ils ont d’ailleurs offert de nouvelles pièces à leur entraîneur, avec les signatures de Dean Huijsen, de Trent Alexander-Arnold, d’Alvaro Carreras et de Franco Mastantuono. Et le coach espagnol compte bien imposer sa patte au sein du club.

L’ancien du Bayer Leverkusen est ainsi arrivé avec plusieurs hommes de confiance qu’il a pu placer dans son staff. C’est le cas de son adjoint Sebas Parilla ou de l’analyste Beñat Labaien, entre autres. Et il y a un autre homme fort qui est très important aux yeux de l’ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid : son préparateur physique Ismael Camenforte Lopez.

Pintus au placard

Et son arrivée va provoquer le déclassement d’un des hommes forts du Real Madrid depuis des années : Antonio Pintus. Homme clé des quatre dernières Ligues des Champions remportées par le Real Madrid, il était reconnu comme un véritable gourou de la préparation physique. Et il faut dire que si on met de côté la saison dernière, les joueurs merengues avaient l’habitude d’arriver au sprint final et aux grands rendez-vous du printemps dans une forme étincelante. Mais l’arrivée de Camenforte change tout pour lui, qui est désormais relégué à un second plan. L’homme de confiance d’Alonso a ainsi pris la place de l’homme de confiance de Florentino Pérez.

Pintus va rester dans le staff, mais son importance est désormais anecdotique. Une décision soutenue par le club, très inquiet par la vague de pépins physiques de la saison dernière. Camenforte s’occupe donc de la préparation physique des joueurs, alors que Pintus assiste à tout ça sans vraiment intervenir. Sous contrat pendant un an encore, Pintus devrait rester jusqu’à la fin de saison en tant que performance manager, avant de s’en aller chercher un nouveau défi…