OL : le bilan contrasté d'Alexandre Lacazette à Arsenal

Bilan honorable pour un "Laca" très apprécié en Angleterre. Sans grande surprise, Alexandre Lacazette (31 ans) a disputé son dernier match avec Arsenal contre Everton (5-1), le 22 mai dernier. L'attaquant français n'a en effet pas prolongé son contrat avec les Gunners, qui expire le 30 juin prochain. Avec là un peu plus d'étonnement, l'international tricolore (16 capes, 3 buts) a en revanche décidé de revenir à l'Olympique Lyonnais, qui l'avait vendu pour 53 M€ au club londonien à l'été 2017. Lacazette peut au moins se targuer d'avoir laissé une belle trace de son passage de cinq saisons au Royaume de Sa Majesté.

Une mentalité dont les Anglais sont friands

S'il y a bien une chose que retiendront nos voisins anglais, et plus particulièrement les fans d'Arsenal, c'est bien l'état d'esprit d'Alexandre Lacazette, toujours à 100%. Le désormais ex-n°9 des Canonniers a rapidement conquis le cœur de ses supporters londoniens en affichant un esprit de guerrier remarquable sur le rectangle vert. Toujours à fond, aussi bien dans ses courses que lorsqu'il faut aller au contact, le natif de Lyon n'a jamais triché sur le pré. Malgré sa taille modeste (1,76m), il a livré de belles batailles face aux plus rugueux des défenseurs centraux de Premier League, à qui il aimait rendre la vie dure.

Once a gunner, Always a Gunner.❤️♣️ pic.twitter.com/RouDBIiGVy — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) June 3, 2022

De par sa débauche d'énergie inconditionnelle, le Frenchy sait comment mobiliser ses troupes sur le terrain. Ce supplément d'âme, qui a fait énormément de bien à Arsenal au fil des années, a logiquement valu à Alexandre Lacazette d'hériter du brassard de capitaine, en décembre dernier, après la mise à l'écart de son ami Pierre Emerick Aubameyang. Son sens du leadership naturel a aussi fait de lui un personnage de poids au sein du vestiaire d'Arsenal. Son statut en place à l'OL, additionné à l'expérience acquise en Angleterre, feront assurément de lui un atout de taille du côté du Groupama Stadium.

Lacazette très précieux dans le jeu...

Fort de ses 206 matchs disputés avec le maillot frappé du canon (71 buts, 36 passes décisives), Alexandre Lacazette s'est forgé une belle réputation de l'autre côté de la Manche. Outre sa combativité sur le terrain, c'est aussi son importance et son influence dans le jeu qui feront date du côté de l'Emirates Stadium. Ce n'est un secret pour personne, l'avant-centre de 31 ans aime dézoner. Bien qu'aligné à la pointe de l'attaque des Gunners, on le retrouvait souvent un (voire deux) cran(s) plus bas afin de pouvoir prendre le jeu à son compte, toucher un maximum le cuir et orienter le jeu pour mieux se projeter. Sa capacité à conserver le ballon, qui aura agacé plus d'un défenseur chargé de marquer "Laca", faisait aussi partie des qualités indéniables sur lesquelles ses partenaires aimaient s'appuyer pour prendre de la vitesse.

... mais un rendement décevant face au but

"Lagachette", "Lacagoal", tant de surnoms alloués au buteur français ces dernières années qui demeurent toutefois des plus paradoxaux. Lacazette affiche certes des statistiques plus que convenables à l'issue de ces cinq ans passés en Angleterre, avec quatre années consécutives à plus de 10 buts en Premier League (il n'a inscrit que 4 réalisations en championnat pour sa dernière année, en 2021-2022). Sa présence dans le top 10 des meilleurs buteurs d'Arsenal en première division (54 buts) parle pour d'ailleurs pour lui, qui n'a jamais fait de saison complète en tant que titulaire dans le nord de Londres en PL (27 titularisations maximum, en 18-19).

Seule ombre au tableau, et pas des moindres, le Lyonnais a aussi beaucoup pêché dans la finition ces cinq dernières années. Bien moins efficace que le Gabonais PEA, à qui les difficultés de l'associer pour les différents coachs s'étant succédé sur le banc d'Arsenal laissent encore de nombreux fans perplexes, Lacazette s'est illustré par ses "ratés" face au but parfois trop réguliers aux yeux des Gunners. Un manque de réalisme qui peut s'expliquer par son style de jeu, l'éloignant donc de la surface de réparation, ou encore par son importante dépense d'énergie sur le terrain.

3 trophées avec Arsenal

La dernière année d'Alexandre Lacazette demeure comme un symbole de son passage à Arsenal. Depuis qu'il a repris sa place dans le XI de Mikel Arteta après le départ d'Aubameyang (et donc du brassard par la même occasion), il a joué un rôle ô combien important dans l'enchaînement des bons résultats ayant permis aux Gunners de se rapprocher du top 4 en Premier League, sans pour autant rayonner au niveau des stats (6 buts et 8 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues). Sa meilleure saison restera la deuxième, avec 19 buts (et 13 offrandes) en 49 apparitions au total.

S'il regrettera sûrement de n'avoir jamais disputé la Ligue des champions avec Arsenal, mais aussi bien évidemment d'avoir échoué en finale de la Ligue Europa contre Chelsea (1-4) en mai 2019, Alexandre Lacazette repart de Londres avec trois trophées ajoutés à son palmarès : la FA Cup (2020) et le Community Shield (2017 et 2020). Une belle page bien remplie se tourne en tout cas pour le Français, qui espère rapidement ramener son club formateur sur le devant de la scène, en France comme en Europe.