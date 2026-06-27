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Coupe du Monde

CdM 2026, France : Didier Deschamps est bien de retour à l’entraînement

Par Kevin Massampu
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France Suède
winamax
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Après quelques jours hors du groupe France pour aller au chevet de sa famille suite au décès de sa maman, Didier Deschamps a fait son retour aux États-Unis, ce samedi. Le sélectionneur des Bleus a dirigé la séance d’entraînement du jour, sous le soleil de Boston, et a notamment été aperçu en grande discussion avec Maxence Lacroix, titulaire face à la Norvège (1-4).

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Vingt-quatre heures après leur succès face aux coéquipiers d’Erling Haaland, les Bleus ont effectué une séance légère, impliquant notamment 12 joueurs étant rentrés en jeu ou n’ayant pas joués face aux Drillos. Quant aux titulaires, certains d’entre eux sont restés en salle tandis que d’autres comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Michael Olise se sont contentés de quelques courses sur le terrain. Les Bleus débuteront la préparation de leur 16e de finale face à la Suède, dès dimanche, avant de prendre la direction de New York dans la soirée.

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