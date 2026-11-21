Le derby sévillan a tenu toutes ses promesses jusqu’au bout lors de cette 13e journée de Liga. Après une première période fermée et sans véritable occasion majeure, le Real Betis a trouvé la faille dès le retour des vestiaires. À la 50e minute, Antony a ouvert le score sur une passe décisive d’Isco, permettant aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre.

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Mais le FC Séville n’a rien lâché et a arraché l’égalisation dans les derniers instants. À la 90e+1, Kike Salas a remis les deux équipes à égalité sur un service d’Isaac Romero. Un but salvateur pour les Sévillans, qui ont ainsi évité la défaite dans ce derby et partagé les points avec leur rival (1-1).