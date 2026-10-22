OL, Clinton Mata : « il y a des choses à corriger, on va en parler en interne »

L’Olympique Lyonnais a été sèchement battu par Hoffenheim, ce jeudi soir, en Ligue Europa (3-0). Brouillons malgré une équipe remaniée, les Gones n’ont jamais réussi à faire douter la formation allemande. Après la rencontre, Clinton Mata s’est arrêté au micro de Canal+ et a tenté de livrer une explication après la débâcle du soir.

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« Je pense qu’au vu de ce qu’on a montré ce soir, ce n’était pas suffisant. On a manqué de beaucoup d’agressivité, et c’est ce qui a fait la différence. On a essayé de rectifier le tir en seconde période. Je trouve le score sévère, mais on n’a pas montré grand-chose non plus. Il va falloir tout de suite se reconcentrer. On n’a pas le temps d’avoir des regrets. Il y a des choses à corriger, on va en parler en interne. »