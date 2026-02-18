Une légende de Benfica détruit Gianluca Prestianni
« Je tiens à préciser qu’à aucun moment je n’ai proféré d’insultes racistes à l’encontre du joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu’il pensait avoir entendu. Je n’ai jamais été raciste envers qui que ce soit. Et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid ». Voici les explications de Gianluca Prestianni après les accusations d’insultes racistes de Vinicius Jr hier soir, lors du duel entre Benfica et Real Madrid. Un épisode qui a suscité de vives réactions, et Luisão, grand nom du club lisboète, s’en est aussi pris à l’Argentin.
« Ce maillot est très grand. J’aime Benfica, c’est ma deuxième peau et il faut être digne de porter ce maillot sacré. Ses excuses empirent les choses car ce sont des mensonges. Il a été raciste, et j’en ai honte. Je défends le club, je sais de quoi je parle. Benfica est trop grand pour être impliqué dans ce genre d’histoire », a lancé l’ancien défenseur central. Le message est passé.
