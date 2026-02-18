Menu Rechercher
Commenter 25
Ligue des Champions

Une légende de Benfica détruit Gianluca Prestianni

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Gianluca Prestianni @Maxppp

« Je tiens à préciser qu’à aucun moment je n’ai proféré d’insultes racistes à l’encontre du joueur Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu’il pensait avoir entendu. Je n’ai jamais été raciste envers qui que ce soit. Et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid ». Voici les explications de Gianluca Prestianni après les accusations d’insultes racistes de Vinicius Jr hier soir, lors du duel entre Benfica et Real Madrid. Un épisode qui a suscité de vives réactions, et Luisão, grand nom du club lisboète, s’en est aussi pris à l’Argentin.

La suite après cette publicité

« Ce maillot est très grand. J’aime Benfica, c’est ma deuxième peau et il faut être digne de porter ce maillot sacré. Ses excuses empirent les choses car ce sont des mensonges. Il a été raciste, et j’en ai honte. Je défends le club, je sais de quoi je parle. Benfica est trop grand pour être impliqué dans ce genre d’histoire », a lancé l’ancien défenseur central. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Gianluca Prestianni
Ânderson Luís da Silva

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni
Ânderson Luís da Silva Ânderson Luís da Silva
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier