Real Madrid : Carlo Ancelotti ne dit pas non à une recrue

Très souvent questionné sur son avenir et sur le mercato en conférence de presse, Carlo Ancelotti répond la même chose. Quand ce sera le moment, il évoquera son futur. Concernant le recrutement, les Merengues ne sont pas concernés selon ses dires. Mais ce mercredi, le Mister a adopté une posture différente au moment d’évoquer le marché des transferts du mois de janvier 2024. Il faut dire qu’il a perdu David Alaba pour plusieurs mois. Et contrairement à ce qu’a annoncé la presse ibérique, il n’exclut pas l’arrivée d’un renfort en défense.

La suite après cette publicité

«Nous avons parlé avec le club, nous évaluerons cela dans les prochains jours. Nous avons le temps de le faire car le marché se termine le 31 janvier et nous allons chercher la meilleure solution possible. Pour l’instant, nous ne sommes pas pressés (…) Ce n’est pas le moment de citer des noms. S’il y a la possibilité de recruter un joueur qui soit bon pour le club et cette saison, nous le ferons.» Le message est passé…