Un champion du monde 2018 devient l’égérie de Lidl

Après Rexona, Amora ou encore TCL, Olivier Giroud devient l’égérie d’une nouvelle marque à l’approche de la Coupe du Monde : Crivit. Le champion du monde 2018 a été choisi par Lidl pour représenter sa nouvelle marque sportive. À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, l’enseigne discount s’apprête à commercialiser une nouvelle gamme de produits sportifs à bas prix, dont un survêtement pensé pour le meilleur buteur des Bleus.

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« J’ai été touché que Crivit ait pensé à intégrer ce qui est un peu devenu ma signature. On me parle encore beaucoup de ce but (le coup du scorpion contre Crystal Palace). Je l’ai vu en photo, en tableau, mais le fait de l’immortaliser sur un vêtement, c’est génial. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde», a confié l’ancien international tricolore au micro du Parisien. Dans sa nouvelle game, Lidl proposera notamment des baskets à 12€, des chaussures de running avec semelle en carbone à 50 €, un maillot de foot à 6,99 €, ou encore des raquettes de paddle à 39,99 €. Le pantalon et la veste de survêtement à l’effigie d’Olivier Giroud seront vendus 14,99 € chacun.