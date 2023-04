PL : Aston Villa accède au top 5, Jamie Vardy sauve Leicester face à Leeds

Belle soirée en Angleterre ce mardi soir avec un multiplex pour ouvrir la 33ème journée de Premier League. Trois rencontres étaient notamment au programme dont un beau duel de haut de tableau entre Aston Villa et Fulham. A domicile, les Villans poussaient dès le début de la rencontre et les joueurs d’Unai Emery auraient même pu bénéficier d’un pénalty au quart d’heure de jeu. Finalement, Tyrone Mings venait placer une tête imparable sur un corner quelques minutes plus tard (21e, 1-0). Grâce à cette victoire, Aston Villa accède au top 5 de Premier League tandis que Fulham reste dans le ventre mou du championnat anglais. Une autre belle affiche de cette soirée anglaise concernait le bas du classement de Premier League alors que Leeds recevait Leicester. Une belle occasion de battre un concurrent direct pour le maintien dans l’élite.

Si Youri Tielemans pensait ouvrir le score d’un missile dans la lucarne dont il a le secret aux abords de la surface adverse, son but était finalement refusé pour un hors-jeu en amont de l’action. Dans la foulée, Luis Fernando Sinisterra venait punir les errements défensifs des Foxes en ouvrant le score de la tête (20e, 1-0). Mais le buteur maison, Jamie Vardy entrait en jeu en deuxième période et il venait égaliser en toute fin de match (80e, 1-1). Un match nul qui laisse présager d’un beau sprint final pour le maintien en Angleterre. Enfin, la dernière affiche de ce multiplex offrait un duel entre Wolverhampton et Crystal Palace. Dans cette rencontre, les Wolves faisaient la différence dès les premières minutes grâce à un but contre son camp loufoque de l’ancien Lyonnais Joachim Andersen (3e, 1-0). En toute fin de partie, le capitaine Ruben Neves venait tuer le suspens en inscrivant le deuxième but des locaux sur pénalty (90e+4, 2-0).

Les résultats complets du multiplex de Premier League

Aston Villa 1-0 Fulham : Mings (21e)

Leeds 1-1 Leicester : Sinisterra (20e) / Vardy (80e)

Wolverhampton 2-0 Crystal Palace : Andersen (3e, c.s.c.), Neves (90e+4)