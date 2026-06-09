Real Madrid : nouvelles révélations surprenantes sur la recrue à 150 M€

Tout juste réélu pour un nouveau mandat à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez a frappé un grand coup médiatique en promettant l’arrivée imminente d’un nouveau "Galactique". Pour marquer les esprits et asseoir sa légitimité, le président madrilène a annoncé être prêt à débourser une somme record d’au moins 150 millions d’euros pour un joueur majeur évoluant en Ligue des Champions. Cette promesse pharaonique, incarnée aussi par le retour de José Mourinho sur le banc, dessine les contours d’un projet XXL destiné à replacer la Maison Blanche au sommet de l’Europe après une saison blanche.

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L’identité de cette recrue mystère suscite d’intenses spéculations, d’autant que le profil recherché s’est récemment précisé. L’émission espagnole El Partidazo de COPE a en effet révélé que cette superstar à 150 millions d’euros serait de nationalité portugaise. Cette annonce a pris de court l’ensemble des réseaux sociaux, réorientant instantanément les rumeurs de transfert vers des pistes inattendues et provoquant de vifs débats sur le nom du joueur capable de déclencher un tel investissement de la part du club merengue.

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Quel joueur portugais vaut 150 M€ ?

Cette indiscrétion s’avère d’autant plus surprenante que les pistes les plus évidentes menant à des internationaux portugais de premier plan semblent fermées. Le Real Madrid s’est notamment heurté à l’intransigeance du Paris Saint-Germain, qui a fermement repoussé les approches madrilènes pour ses milieux de terrain João Neves et Vitinha, malgré plusieurs rumeurs les liant aux pensionnaires du Santiago-Bernabéu. Le club de la capitale française n’ayant aucune intention de brader ses milieux, voire même juste de les vendre, la concrétisation de ces dossiers s’annonce particulièrement complexe.

Dès lors, le mystère reste entier, car aucun autre joueur lusitanien disponible sur le marché ne semble objectivement justifier une telle valeur marchande. Si des profils talentueux existent, investir 150 millions d’euros sur une autre cible que les cadres parisiens s’apparenterait à un pari financier colossal et risqué pour la direction madrilène. Les regards restent donc tournés vers Florentino Pérez, dont la capacité à finaliser des transferts historiques pourrait encore réserver une surprise de taille dans les semaines à venir.