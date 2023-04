Graham Potter a fait une petite folie à 22 000 €

15 M€ : c’est la somme perçue par Graham Potter après son licenciement par Chelsea dimanche dernier. Suffisant pour s’offrir quelques vacances ensoleillées et penser à autre chose qu’au football. Ce jeudi, le tabloïd The Sun rapporte que c’est ce qu’a tenté de faire le technicien de 47 ans, en vain. Parti en vacances aux Maldives afin de décompresser avec sa famille, Potter peinerait à se remettre la tête à l’endroit après son échec à la tête des Blues.

S’il s’est offert des vacances de rêve à hauteur de 20 000£ (22 000 euros) cette semaine (soit 0,65% de ses indemnités touchées), le technicien britannique aurait encore l’esprit vampirisé par cette expérience. La publication rapporte que Graham Potter aurait notamment suivi avec attention la rencontre entre Chelsea et Liverpool mardi (0-0), sur son téléphone, dans son siège surclassé en classe affaire. Des sources ont également indiqué à The Sun que Potter avait des allures maussades, et était bien loin de sabrer le champagne après avoir touché le pactole.

