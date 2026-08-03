Crystal Palace suit Axel Disasi pour remplacer Maxence Lacroix

Crystal Palace a identifié le remplaçant parfait pour Maxence Lacroix, transféré à Chelsea la semaine passée. Selon RMC Sport, le club londonien a fait d’Axel Disasi sa priorité au mercato d’été. Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Bleus, l’ancien Monégasque n’est plus en odeur de sainteté à Stamford Bridge, lui qui a connu deux prêts à Aston Villa, puis à West Ham lors de l’exercice précédent.

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Des discussions sont actuellement en cours entre Crystal Palace et Chelsea afin d’étudier les conditions d’un éventuel transfert. L’international français (5 sélections) suscite aussi l’intérêt de plusieurs clubs italiens, qui continuent d’observer attentivement sa situation.