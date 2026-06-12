Le FC Barcelone déclare la guerre à Florentino Pérez !

Le conflit entre le FC Barcelone et Florentino Pérez franchit un nouveau cap. Ce vendredi, le club catalan a annoncé avoir déposé une demande de conciliation préalable à une action en justice pour diffamation contre le président du Real Madrid. Une procédure qui vise plusieurs déclarations tenues par le dirigeant madrilène lors de sa conférence de presse du 12 mai, ainsi que dans une interview accordée le lendemain, où Pérez n’avait pas hésité à tacler le club catalan et l’accusant de corruption.

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Au cœur du litige, les propos de Florentino Pérez concernant l’affaire Negreira. Le patron de la Maison Blanche avait lâché : «comment est-il possible que, dans cette affaire pénale, nous soyons les seuls à réclamer justice ? Comment est-il possible que le président des arbitres nous demande d’oublier et de passer à autre chose ? Mais comment oublier le plus grand scandale de l’histoire du football ?» Des déclarations particulièrement fortes qui ont suscité la colère des dirigeants barcelonais.

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Le Barça menace Florentino Pérez

Dans son communiqué, le Barça explique que cette démarche vise à obtenir une rétractation publique de Florentino Pérez. Le club considère que certaines affirmations ont été formulées en sachant qu’elles étaient fausses et qu’elles portent gravement atteinte à son image ainsi qu’à sa réputation. Les Blaugranas reprochent notamment au dirigeant madrilène d’avoir présenté comme établis des faits qui n’ont pas été confirmés par la justice. Le FC Barcelone prévient désormais que si cette demande de conciliation n’aboutit pas, des poursuites pénales seront engagées.

Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/pDZKyicIk2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 12, 2026

Une nouvelle étape dans la guerre ouverte entre les deux géants du football espagnol, alors que Florentino Pérez continue de défendre sa position. En mai 2024, la justice espagnole a annulé l’accusation de corruption active contre le FC Barcelone, mais le FC Barcelone et certains de ses anciens dirigeants font actuellement l’objet d’une enquête pour des paiements présumés de plus de 7,3 millions d’euros. Tout juste réélu à la tête du Real Madrid, Florentino Pérez est donc prévenu.