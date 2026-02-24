Inter Milan : Beppe Marotta démonte la rumeur Diego Simeone

Alors que le nom de Diego Simeone est de plus en plus lié à l’Inter Milan, le directeur sportif du club lombard Beppe Marotta est sorti du silence. Avant la réception de Bodo/Glimt par son équipe pour les barrages de la Ligue des Champions, le dirigeant italien a soutenu son coach actuel Cristian Chivu.

«Les informations en provenance d’Espagne concernant un pré-contrat conclu entre nous et Diego Simeone sont totalement fausses. Cette histoire est complètement fausse. Nous sommes ravis de notre entraîneur, Cristian Chivu», a-t-il confié à DAZN.