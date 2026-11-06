Portugal : Bernardo Silva succède officiellement à Cristiano Ronaldo comme capitaine

Une nouvelle page s’ouvre pour la sélection portugaise. Après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, le brassard de capitaine a officiellement été confié à Bernardo Silva. Présent en conférence de presse, ce vendredi, le sélectionneur Jorge Jesus a confirmé que le milieu de terrain du Real Madrid prendrait la succession de CR7, dans la continuité de la hiérarchie établie au sein de la Seleção. «Le capitaine est choisi par son nombre de matchs. La logique va rester la même et le joueur qui a le plus de sélections après Cristiano Ronaldo est Bernardo Silva», a-t-il expliqué.

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À 32 ans, Bernardo Silva devient ainsi le nouveau leader d’une sélection qu’il connaît parfaitement, avec laquelle il a notamment remporté la Ligue des nations en 2019 et en 2025. Habitué à évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et à porter régulièrement les responsabilités au sein du groupe, le milieu offensif portugais hérite désormais d’un rôle symbolique majeur. Il aura notamment la mission d’incarner cette nouvelle génération portugaise et de guider la Seleção dans l’après-Ronaldo.