Al-Hilal et Al-Nassr se battent pour Nabil Fekir !

Nabil Fekir est une véritable star à Séville. Arrivé au Betis en 2019 à la surprise générale, le Lyonnais s’est rapidement mis tout le monde dans la poche en Andalousie et au pays de Cervantes de façon générale. Très aimé de par sa façon de jouer qui régale les fans du Betis mais aussi par son comportement et son humilité - en témoigne son accueil spectaculaire lors de son retour de longue blessure en novembre dernier - le joueur pourrait cependant faire ses valises dès cet hiver, au plus grand désarroi de bien des supporters beticos.

Effectivement, selon nos informations, le joueur de 30 ans est convoité en Arabie saoudite. Deux des plus gros club du pays sont actuellement à la lutte pour ses services : Al-Hilal, le club de Neymar, entre autres, ainsi que Al-Nassr, l’écurie où on retrouve notamment un certain Cristiano Ronaldo. Tous deux ont déjà démarré les négociations avec l’entourage du joueur et avec le Betis.

Une nouvelle star en Arabie saoudite ?

Un accord devrait être trouvé avec le club qui se montrera le plus offrant sur le plan financier. Tout indique qu’en cas de départ, Nabil Fekir pourra multiplier ses émoluments de façon conséquente, le Betis étant très loin de pouvoir offrir les mêmes salaires qu’en Arabie saoudite. Le club du sud de l’Espagne pourra de son côté tout de même se consoler avec un joli petit chèque.

Son prix de départ devrait ainsi être de 20 millions d’euros, toujours selon nos informations. De quoi trouver un remplaçant au joueur formé à l’OL dans les toutes dernières heures de ce mercato hivernal. On assiste peut-être donc à la fin d’une belle histoire d’amour entre la formation sévillane et Nabil Fekir, qui pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière dans les jours à venir…