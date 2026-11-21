L’arrivée de Didier Digard au RC Lens a surpris tout le monde. Le nouvel entraîneur lensois a pris la parole pour la première fois ce samedi, avant la rencontre face à Toulouse. L’occasion pour lui de revenir sur sa nomination inattendue et d’évoquer ses premières ambitions à la tête du Racing, avec l’objectif de rapidement relancer l’équipe comme il l’a expliqué au micro de Ligue 1+ :

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«La surprise des supporters ? C’est logique. Avec tout ce qui a pu être dit et vécu par le passé, c’est logique. Le match de ce soir ? Toulouse est une équipe forte de notre championnat. Ils auraient pu prendre plus de points selon les stats et expected points. Ils ont toujours eu les armes pour faire mieux. Déjà, on va se focaliser sur le championnat, on veut donner un bon résultat aux supporters. On se penchera ensuite sur le prochain match.»