Real Madrid : Kylian Mbappé et son clan se font reprendre de volée

Lorsqu’il a explosé au plus haut niveau, Kylian Mbappé (27 ans) s’est distingué par son incroyable talent. Mais le Français a aussi séduit grâce à sa communication rafraîchissante. Un point sur lequel il a travaillé durant son enfance, déjà conscient que c’est un point très important pour tout footballeur. Au fil des années, l’attaquant tricolore a été parfois accusé de perdre son naturel. Mais il est certain que chacune de ses prises de parole est attendue et fait beaucoup parler. Encore plus lorsqu’il est au centre des débats et des critiques. Cela a été le cas en mars dernier après l’affaire de sa blessure et du mauvais genou soigné par les services médicaux du Real Madrid.

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En Espagne, comme en France, on attend que l’ancien du PSG prenne la parole, lui qui fait l’objet de critiques virulentes ces derniers jours. Son escapade en Italie avec l’actrice Ester Exposito alors qu’il est blessé et que son équipe jouait dimanche soir n’est pas passée de l’autre côté des Pyrénées. Publiquement, Alvaro Arbeloa a assuré que les joueurs font ce qu’ils souhaitent de leur temps libre. En privé, le staff et certains joueurs auraient été décontenancés par l’attitude du capitaine des Bleus. Florentino Pérez n’aurait pas apprécié non plus son comportement. Pourtant, Le Parisien assure ce mercredi que KM10 avait reçu l’autorisation de la Casa Blanca. Quoi qu’il en soit, le cas Mbappé fait jaser.

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Une communication qui ne plaît pas

Pour le moment, le joueur né en 98 garde le silence, lui qui a simplement esquivé lundi une question d’un journaliste d’El Chiringuito concernant sa présence ou non au Clasico dimanche. Pour le reste, le Français se terre dans le silence, lui qui a été victime d’insultes racistes sous son dernier post Instagram et qui fait l’objet d’une pétition réclamant son départ. Hier, il est pourtant sorti du silence. Pas de façon directe. Mais son entourage et lui ont fait passer quelques messages. Dans les colonnes de Marca, ils ont fait savoir qu’ils ne calculent pas les polémiques et qu’ils sont «indifférents à toute cette agitation et concentrés sur la fin de saison avec le Real Madrid et sur la prochaine Coupe du Monde.»

Il a aussi été précisé que le joueur est «calme et impatient de retrouver les terrains». Peu après, son clan a parlé à l’AFP. «Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d’éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l’implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif.» Une communication qui ne passe pas vraiment en Espagne. Au micro de la COPE, Paco González a vivement critiqué les déclarations de l’entourage de Mbappé, remettant notamment en question son mode de diffusion mais aussi sa validité. « C’est la première fois que je vois ça. Combien de cercles différents un joueur peut-il avoir ? Douze, quatorze ?»

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Plus que des paroles, les Madrilènes veulent des actes

ABC Deportes est aussi sidéré par la communication du joueur. «Mbappé ne reste pas silencieux et répond aux critiques… à travers son "entourage". Kylian Mbappé n’a pas souhaité laisser les critiques concernant sa conduite personnelle et professionnelle s’amplifier davantage ces dernières semaines. La star du Real Madrid a donc réagi mardi à ces commentaires. Sa réponse, aussi brève qu’inhabituelle et étrange par sa forme et son contenu, a été transmise à l’AFP, sous couvert d’une personne de son entourage (…) Et la grande question qui taraude à présent le club madrilène, est la suivante : Mbappé démontrera-t-il l’"engagement" évoqué dans le communiqué en jouant dimanche prochain à Barcelone ?»

De son côté, Sport écrit : «sous le slogan "Mbappé dehors", un groupe de supporters du Real Madrid a lancé une pétition en ligne pour exiger le départ du joueur. La situation est actuellement très tendue, et la déclaration de l’entourage du Français ne suffira pas à apaiser les tensions. Le joueur n’a pas encore fait de déclaration personnelle (…) La colère monte chez une partie croissante des supporters du Real Madrid. Le Clásico, où la participation de Mbappé reste incertaine, pourrait être décisif. S’il ne joue finalement pas ou s’il joue et livre une mauvaise prestation, la réputation de l’international français en sera encore davantage compromise.» Plus que des mots, Mbappé devra répondre par des actes pour se racheter auprès des Madrilènes.