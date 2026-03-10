La déclaration de Pep Guardiola sur l’escapade de Mbappé à Paris

Toujours blessé au genou, Kylian Mbappé ne sera pas du 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Un problème de moins pour Pep Guardiola, lequel a été interrogé en conférence de presse sur le week-end passé par l’attaquant français à Paris, alors qu’il est en pleine convalescence.

La suite après cette publicité

«Mon avis compte-t-il vraiment sur son départ pour Paris ? D’après les informations, il n’était pas seul, sourit le technicien cityzen, en référence au début de la romance entre Mbappé et l’actrice espagnole Ester Expósito. Ça arrive aussi dans notre club, je ne pense pas que ce soit une critique. Mais je ne suis personne pour donner mon avis là-dessus».

Suivez les 8èmes de finale de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.