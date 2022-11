MU : Cristiano Ronaldo avoue avoir dit non à Manchester City

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo regrettera-t-il son choix ? Revenu à Manchester United à l'été 2021 après son passage à la Juventus Turin, l'attaquant portugais de 37 ans s'attendait probablement à autre chose du côté d'Old Trafford. Sa situation sportive est aujourd'hui médiocre sous les ordres d'Erik ten Hag et son avenir semble déjà s'écrire très loin d'Old Trafford. Lors d'un entretien accordé à Piers Morgan et relayé par The Sun, dans lequel il attaque vivement Erik ten Hag, CR7 a expliqué avoir refusé de signer à Manchester City... grâce à un certain Sir Alex Ferguson.

« Il (Sir Alex Ferguson) sait mieux que quiconque que le club n'est pas sur la voie qu'il mérite, a expliqué l'international lusitanien. Il le sait. Tout le monde le sait. Les gens qui ne le voient pas... c'est parce qu'ils ne veulent pas voir, ils sont aveugles. J'ai suivi mon cœur. Il (Sir Alex Ferguson) m'a dit : "C'est impossible pour vous d'aller à Manchester City", et j'ai dit : "OK, patron". » Et si ce n'était que partie remise ?