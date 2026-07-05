Fenerbahçe a fait une offre de 20 M€ pour Armand Laurienté

Un an après un rendez-vous manqué, Fenerbahçe revient à la charge pour Armand Laurienté. Le joueur formé à Rennes et passé par Lorient évolue toujours du côté de Sassuolo, avec qui il sort d’une saison aboutie en Serie A (39 matchs toutes compétitions confondues, 7 buts, 9 passes décisives). Après avoir tenté de recruter l’ancien international espoir français l’été dernier, le club stambouliote a donc décidé de réactiver cette piste.

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Selon nos informations, Fenerbahçe a formulé une offre autour de 20 millions d’euros à Sassuolo pour Laurienté. Reste à savoir quelles seront les intentions du joueur et surtout de son club, où il est sous contrat jusqu’en 2029. Ces dernières saisons, Laurienté avait déjà suscité de nombreux intérêts, par exemple à l’OM, ou encore à Sunderland. Il y a un an, son transfert chez les Black Cats avait finalement capoté.