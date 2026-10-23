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Ligue 1

OL : Pavel Sulc est fortement incertain contre le PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
PSG Lyon
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Après la déroute subie sur la pelouse d’Hoffenheim (0-3) jeudi en Ligue Europa, les Lyonnais étaient de retour à l’entraînement cet après-midi à Décines et Steeve Kango était logiquement absent. Très durement retombé sur la nuque après un duel aérien et une faute non sanctionnée de Tim Lemperle, le jeune latéral lyonnais avait été évacué sur civière par les pompiers avant la demi-heure de jeu en Allemagne, suscitant une vive inquiétude.

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Les radios passées pendant la nuit à l’hôpital n’ont finalement rien révélé de grave et le joueur de 19 ans a pu rentrer en France avec le groupe comme l’indique L’Equipe ce vendredi. Selon le quotidien, il consultera néanmoins un spécialiste ce samedi afin de déterminer s’il souffre d’une commotion. Si tel est le cas, il se verra imposer un repos de trois semaines. Il ne pourra en tout cas pas postuler pour le déplacement au Parc des Princes, lundi pour affronter le PSG, où l’attaquant Pavel Sulc, qui souffre encore du genou, est très incertain.

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