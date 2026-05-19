«Si le Maroc a pu le faire» : Kebbal voit grand pour l’Algérie à la Coupe du Monde 2026

Auteur d’une saison remarquée avec le Paris FC, Ilan Kebbal affiche de grandes ambitions avec l’Algérie. Le milieu offensif estime que les Fennecs ont les moyens de réaliser un grand parcours en Coupe du Monde, en s’inspirant notamment de l’épopée historique du Maroc lors du Mondial 2022. Fort de ses performances cette saison, le joueur du Paris FC espère désormais se rapprocher durablement du groupe algérien et saisir sa chance en vue des prochaines échéances internationales.

La suite après cette publicité

«Nous avons vu lors de la dernière Coupe du monde que le Maroc a atteint les demi-finales, et ce n’était pas un hasard, mais une performance amplement méritée. Si le Maroc a pu le faire, cela signifie que d’autres nations africaines en sont aussi capables, comme le Sénégal ou l’Algérie. Pourquoi ne pourrions-nous pas y arriver ? Il y a beaucoup de grandes équipes. Quand on joue une compétition, c’est pour atteindre le stade le plus avancé possible. Le but est de rentrer au pays le plus tard possible et de rester le plus longtemps possible dans cette Coupe du Monde 2026», a expliqué l’international algérien du Paris FC dans un entretien accordé au média WinWin.