Real Madrid : Kylian Mbappé va faire des victimes

Kylian Mbappé est un joueur du Paris Saint-Germain. Mais pour combien de temps ? Pour le joueur de 24 ans, il le sera jusqu’au 30 juin 2024, date de la fin de son contrat. En ce qui concerne les pensionnaires du Parc des Princes, plus le temps passe, plus on imagine qu’il ne portera plus le maillot du club d’ici la fin de l’été. En effet, les champions de France ont été clairs puisqu’ils ont indiqué à KM7 qu’il sera vendu si jamais il ne lève pas son option pour étendre son bail jusqu’en 2025. Et pour lui faire comprendre, les Franciliens ont décidé d’employer la manière forte.

Ainsi, ils ont privé le champion du monde 2018 de la tournée estivale en Asie. Bien qu’il soit agacé, le clan Mbappé reste sur ses positions. L’attaquant est ferme et ira au bout de son contrat. Mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille et compte le mettre sur le marché après le 31 juillet (date jusqu’à laquelle il peut lever son option pour prolonger d’un an, ndlr). Plusieurs écuries, dont Chelsea, Manchester United et des clubs saoudiens, sont prêts à se lancer. De son côté, le Real Madrid observe tout cela sans broncher.

Le PSG a accepté une offre de 300 M€ pour Kylian Mbappé

Un duo Mbappé-Vini Jr

Ce n’est pas un secret, KM7 rêve de porter le maillot merengue. Mais on imaginait que ce serait le cas en 2024. Cela pourrait arriver dès cet été. Ce qui n’est pas une mauvaise chose puisque le club ibérique a perdu Karim Benzema. Officiellement, le Real Madrid botte en touche dès que le nom de Mbappé est cité. Florentino Pérez comme Carlo Ancelotti refusent de s’exprimer sur le sujet, contrairement à ses joueurs comme Fede Valverde, très emballé. En coulisses, on ne rate pas une miette des derniers évènements.

Son arrivée n’est pas impossible, même si on ne souhaite pas mettre une fortune et jouer la montre au sein de la Casa Blanca. D’ailleurs, on a tout prévu si jamais il venait à signer. AS a révélé vendredi que les Madrilènes le voient évoluer en tant que n°9 avec Vinicius Jr à gauche, intouchable, et Rodrygo. Mais Relevo a récemment expliqué qu’Ancelotti veut changer de système et troquer son 4-3-3 contre un 4-4-2 afin de solidifier son milieu et donner une place très importante à Jude Bellingham, la recrue star de l’été. Une tendance confirmée par le Mister qui a opté pour une sorte de 4-4-2 en losange hier face à l’AC Milan en amical.

Trois joueurs peuvent être impactés

En cas d’arrivée de KM7, l’idée est de continuer ainsi. Superdeporte assure que le Real Madrid veut associer Kylian Mbappé et Vincius Junior. Rodrygo serait donc le grand perdant. Selon le média ibérique, il serait la première victime du Français. Le Brésilien, qui a fait des passages sur le banc, intéresse le PSG. Mais lui comme les Madrilènes n’envisagent pas de départ. Malgré tout, sa situation évoluerait avec un nouveau statut de remplaçant. Joselu ferait aussi les frais de l’arrivée du Tricolore. Dans l’esprit d’Ancelotti, il est un second couteau.

Mais son temps de jeu réduira encore un peu plus en cas de signature d’un nouvel attaquant comme Mbappé. Enfin, Brahim Diaz, revenu par la grande porte cet été, pourrait être une victime collatérale. Pour le Real Madrid, il est le remplaçant de Marco Asensio, qui a rejoint librement le PSG. L’idée est de le faire évoluer en tant qu’ailier droit. Il était d’ailleurs aligné à ce poste hier face au Milan, lui qui était associé à Joselu. Si Ancelotti continue en 4-4-2, il y aurait donc trois premières victimes. Si jamais il décide de revenir à un 4-3-3 avec Mbappé en pointe, un milieu de terrain serait alors sacrifié. La venue de Kylian Mbappé changerait donc beaucoup de choses à Madrid.