Mauricio Pochettino répond à l’intérêt du Real Madrid

Après avoir remplacé Xabi Alonso par Alvaro Arbeloa, le Real Madrid devrait nommer un nouveau coach l’été prochain. Et alors que plusieurs noms sont évoqués, ESPN expliquait récemment que la piste menant à Mauricio Pochettino plaisait en interne. Sélectionneur des États-Unis depuis septembre 2024, l’Argentin de 54 ans est lié à la fédération américaine jusqu’au 31 juillet prochain et ne devrait pas s’éterniser après le Mondial 2026, lui qui a déjà été cité pour retourner à Tottenham.

La suite après cette publicité

Interrogé par El Chiringuito sur une possibilité d’entraîner le Real Madrid, le manager argentin a laissé la porte ouverte : «chaque chose en son temps. Les timings sont toujours importants dans ce sport. Le football vous emmène où il veut».