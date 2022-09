Wayne Rooney sanctionne son joueur auteur d'insultes racistes

Actuellement dernier de Major League Soccer avec DC United, Wayne Rooney vit une expérience de coach compliquée avec la franchise américaine où il a évolué aussi en tant que joueur. La nuit dernière, il a vécu un moment dont il se serait passé contre l'Inter Miami. Outre la défaite 3-2, son buteur Taxiarchis Fountas (27 ans) a proféré une insulte raciste (Nigger ndlr) envers le Jamaïcain Damion Lowe (29 ans). Logiquement échaudé, le défenseur a fait part de son mécontentement et le jeu a été arrêté. Wayne Rooney a alors décidé de punir son joueur - qui réalisait un bon match et avait marqué - en le sortant du terrain au prochain arrêt de jeu et Miguel Berry l'a remplacé.

Après la rencontre son homologue et ancien coéquipier à Manchester United Phil Neville a salué le comportement du coach adverse : «je dois féliciter l'arbitre pour une situation vraiment difficile. Il a suivi les protocoles établis par la MLS, et je dois rendre hommage à Wayne Rooney pour l'avoir géré comme il l'a fait. Je l'ai toujours connu comme quelqu’un qui agit avec classe, a poursuivi l’ancien défenseur de Manchester United au sujet de son ex-coéquipier. Il a encore grimpé dans mon estime plus que pour n'importe quel but qu'il n’ait jamais marqué. Les joueurs ont été blessés et déçus. J'ai appelé les joueurs parce que dans mon travail précédent avec l'Angleterre, nous avons eu beaucoup d'expériences de racisme dans certains pays. Je suis assez informé sur la façon de gérer ces situations. Je pense ne jamais avoir été aussi fier de mes joueurs que ce soir.» Un geste fort contre le racisme qui doit continuer à montrer que l'union sera toujours plus fort que la haine et la bêtise humaine.