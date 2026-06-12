Hyperbolic Camp : le nouveau stage d’élite s’installe à Marrakech

Du 17 au 27 juin 2026, les installations du Prestigia Football PSG à Marrakech accueilleront la première édition de l’Hyperbolic Camp. Ce camp d’entraînement intensif nouvelle génération promet aux joueurs de passer un véritable cap avec une devise claire : « onze jours, un palier ». Les participants vivront en totale immersion avec un rythme millimétré alliant sessions d’intensité, récupération encadrée de haut niveau (nutrition spécifique, soins quotidiens), analyse vidéo détaillée et mise en application concrète sur le terrain.

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Le programme sportif, axé sur le triptyque « percevoir, bouger, exécuter », couvrira dix thèmes spécifiques par poste. L’encadrement se veut digne des plus grands clubs européens avec un tracking GPS complet et une captation vidéo HD de chaque séance. Cela permettra à chaque joueur de repartir avec un bilan personnalisé, des clips individuels et un plan de développement sur trente jours. Pour parfaire cette expérience élitiste, les séances s’appuieront notamment sur l’expertise du coach star Nii Okyne. Véritable référence, il est célèbre pour ses sessions « Drills » auxquelles ont déjà eu recours des talents comme Diego Moreira (RC Strasbourg), Stanis Idumbo ou encore plusieurs joueurs de l’AS Monaco.

Pour parfaire cette expérience élitiste, les jeunes talents auront le privilège exceptionnel de s’entraîner aux côtés de joueurs professionnels, à l’image de la star Victor Osimhen et de Landry Dimata. Les inscriptions en ligne sont d’ores et déjà ouvertes (candidature en deux minutes), mais les places sont strictement limitées. Cet événement exclusif s’adresse aux joueurs de moins de 18 ans, sous réserve d’une autorisation parentale, ainsi qu’aux professionnels âgés de 18 à 23 ans. Cliquez ici pour vous inscrire.