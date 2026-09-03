Carlo Ancelotti déjà de retour au Real Madrid

Carlo Ancelotti fait partie des personnalités préférées des Madridistas. Et même si son départ à l’été 2025 s’est fait après une saison assez décevante, il est toujours aussi apprécié à Madrid, que ce soit chez les fans, les joueurs ou les dirigeants. Le sélectionneur brésilien était d’ailleurs en visite à Valdebebas ce jeudi.

La suite après cette publicité

Manhã produtiva de trabalho com nossos jogadores em Valdebebas e um reencontro especial com a grande família madridista. Obrigado pelo carinho. pic.twitter.com/l0CpNQ5rBM — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 3, 2026

Comme l’ont publié divers médias, puis comme l’a confirmé l’intéressé sur ses réseaux sociaux, il a notamment rendu visite aux internationaux brésiliens de son ancienne équipe et prendre de leurs nouvelles. Il en a aussi profité pour saluer ses anciens joueurs comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois ou Vinicius Jr, comme l’ont rapporté les images de Real Madrid TV.