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Carlo Ancelotti déjà de retour au Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Carlo Ancelotti avec le Real Madrid @Maxppp

Carlo Ancelotti fait partie des personnalités préférées des Madridistas. Et même si son départ à l’été 2025 s’est fait après une saison assez décevante, il est toujours aussi apprécié à Madrid, que ce soit chez les fans, les joueurs ou les dirigeants. Le sélectionneur brésilien était d’ailleurs en visite à Valdebebas ce jeudi.

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Comme l’ont publié divers médias, puis comme l’a confirmé l’intéressé sur ses réseaux sociaux, il a notamment rendu visite aux internationaux brésiliens de son ancienne équipe et prendre de leurs nouvelles. Il en a aussi profité pour saluer ses anciens joueurs comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois ou Vinicius Jr, comme l’ont rapporté les images de Real Madrid TV.

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