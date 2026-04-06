Le poste d’Alvaro Arbeloa est en très grand danger, Rayan Cherki rend fou Manchester City

Arbeloa sur la sellette

Après une nouvelle défaite ce week-end sur la pelouse de Majorque (2-1), un homme est au centre des critiques de la presse madrilène : Alvaro Arbeloa. L’entraîneur madrilène a dit adieu au championnat et pourrait ne pas passer la fin du printemps en cas d’élimination en Ligue des Champions contre le Bayern. Malgré des débuts compliqués, Florentino Perez a été indulgent. Si la donne a fini par légèrement s’inverser, les résultats sont encore trop fragiles pour qu’il soit confirmé et un échec contre le club allemand pourrait donc sceller son sort.

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Manchester City sous le charme de Cherki

Passeur décisif ce week-end face à Liverpool, le Français se montre de plus en plus avec les Skyblues. Questionné au sujet du français, et ce ne sont pas ses coéquipiers qui diront le contraire, Antoine Semenyo s’est montré élogieux à l’égard du numéro 10.« C’est l’un des meilleurs du monde, il peut faire absolument ce qu’il veut avec le ballon. Je sais qu’il va décrocher et essayer de me trouver dans la profondeur ou me jouer dans les pieds, donc ça rend les choses plus faciles. », a déclaré le nouvel attaquant de Manchester City. Rayan Cherki est apprécié de tous, de ses coéquipiers à son entraîneur en passant par les supporters de City qui se sont attachés à sa personnalité, mais surtout à son talent.

Ça s’agite au Barça

Comme indiqué par Mundo Deportivo, il y aura du changement cet été dans l’équipe d’Hansi Flick mais certains joueurs poussent pour

rester. C’est le cas de Marcus Rashford, Joao Cancelo et Robert Lewandowski. Les deux premiers sont dans une situation assez similaire puisqu’ils sont prêtés respectivement par Manchester United et Al-Hilal. Cancelo a encore un an de contrat avec le club saoudien, mais il veut rester au Barça et ses performances plaident pour lui. Même chose pour Rashford qui est précieux en sortie de banc ou lorsque Raphinha est blessé, ce qui est récurrent cette saison malheureusement. Pour rappel, son option d’achat est fixée à 30M d’euros. Pour Lewandowski, le Barça est ouvert à un avenir avec le Polonais, mais à condition qu’il ne soit pas l’option numéro une, un attaquant devrait arriver et l’ancien du Bayern le sait bien.