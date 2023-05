RC Lens-OM : les frères ennemis

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, la Ligue 1 va vivre des rencontres comme il en connaît peu, le deuxième contre le troisième. La meilleure équipe à domicile contre la meilleur équipe à l’extérieur. Bref, Lens accueille l’Olympique de Marseille dans un Stade Bollaert-Delelis qui devrait être complètement en feu.

Ce sera aussi l’occasion de faire le trou pour l’OM, qui compte actuellement un point d’avance sur les Artésiens, et, pour ces derniers, de ne pas laisser les Phocéens s’échapper trop loin, alors qu’il ne restera que quatre journées de la Ligue des Talents à l’issue de cette confrontations.

Les deux coaches s’apprécient

Ce sera aussi l’occasions, pour les fans, de voir à l’œuvre les deux équipes les plus intéressantes de Ligue 1. En tout cas, probablement. deux équipes qui se ressemblent et surtout dont les deux entraîneurs, Franck Haise et Igor Tudor, ont un profond respect l’un pour l’autre. On oserait même dire de l’amitié quand on les a vus passer quelques instants ensemble lors des stages respectifs de leur équipe, en décembre dernier, à Marbella.

Il faut dire qu’il existe une sorte de mimétisme chez les deux coaches. Tout d’abord ils utilisent le même schéma de jeu : un 3-4-2-1 avec la part belle aux pistons. Les excentrés sont peut-être même un brin plus prépondérant dans l’équipe du Croate, mais les deux formations mettent toutes deux beaucoup d’engagement et d’intensité.

Tudor explique les différences

« Ce serait un discours trop long pour expliquer les styles. On a la même énergie et la même envie de jouer un foot offensif. Eux, ils font un pression plus en zone et nous en individuel et avec la balle on cherche des chose différents. Après, on fait tous les deux beaucoup de courses, on met beaucoup d’agressivités dans le jeu. IL y a beaucoup de ressemblances, mais aussi beaucoup de différences », expliquait Igor Tudor en conférence de presse ce jeudi.

Car oui, il y a beaucoup de similitude. Certains différences, en revanche, saute aux yeux. Si l’OM est plutôt convaincant dans le contre-pressing et les attaques rapides, Lens est une formidable équipe à contre. Encore plus depuis le retour au premier plan de Lois Openda, très à l’aise en transition et dans la profondeur et surtout en finition (18 buts et 3 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues).

il faudra se méfier d’Openda

« C’est évidemment un joueur qui est en très grande forme, qui a marqué beaucoup de buts, qui attaque la profondeur et on va être attentif sur les départs qu’il fait, surtout sur les contre-attaques », poursuivait Tudor au sujet du Belge. Concernant les postes sous la pointe, du côté de Lens on utilise souvent Thomasson, arrivé cet hiver en provenance de Strasbourg, et Florian Sotoca. Un milieu offensif donc et un attaquant.

Ce n’est pas forcément toujours le cas à l’Olympique de Marseille. Si Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi tiennent la corde, il se pourrait que Mattéo Guendouzi, auteur d’une excellente entrée contre Auxerre, soit un titulaire surprise. On serait alors sur une formation offensive un brin plus défensive.

Et si Haise et Tudor s’apprécient, ils semblent penser la même chose. « Oui, on a des points de ressemblances avec l’OM, mais aussi des différences sur le pressing notamment. Il ne se fait pas de la même manière. Il y a également de la différence dans l’animation offensive. C’est pour cela que j’aime bien cette équipe de l’OM », a détaillé Haise en conférence de presse. Un bien beau duel attend les fans de Ligue 1.

