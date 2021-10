BL : le Borussia Dortmund assure l'essentiel, Wolfsbourg craque contre Gladbach, Fribourg sur le podium

La 7e journée de Bundesliga avait débuté hier avec la victoire Cologne contre Greuther Fürth (3-1) et se poursuivait ce samedi. Troisième avant la rencontre, Wolfsbourg affrontait le Borussia Mönchengladbach (11e) avec la volonté de revenir à hauteur du leader, le Bayern Munich. A domicile, les Loups de Mark Van Bommel se sont fait cueillir dans les premières minutes. Ainsi, Breel Embolo crucifiait Koen Casteels d'un retourné (1-0, 5e) avant que son coéquipier Jonas Hofmann se joue à son tour du gardien afin de déposer le ballon au fond des filets (2-0, 7e). Une entame catastrophique pour Wolfsbourg qui n'a pourtant pas collé. Et c'est finalement la recrue Gian-Luca Waldschmidt qui a relancé le match quelques minutes plus tard (2-1, 25e). Les débats étaient ensuite bien plus équilibrés et les deux formations se rendaient coup pour coup. Le Borussia Mönchengladbach pouvait profiter en seconde période d'une erreur de Maxence Lacroix exclu (76e) mais Lars Stindl a loupé le penalty (76e). Jérôme Roussillon est aussi passé proche du carton rouge (84e). Dans les dernières secondes, Joe Scally a conforté le succès de l'équipe d'Adolf Hütter (3-1, 90e+5). Finalement, les Fohlen s'imposent 3-1 et remontent au huitième rang tandis que Wolfsbourg est désormais cinquième.

Devant encore se passer d'Erling Braut Haaland mais aussi de Mahmoud Dahoud et de Giovanni Reyna, le Borussia Dortmund (4e) croisait le fer avec Augsbourg (15e) avec la volonté de se rapprocher de la tête du championnat. Cela s'est bien passé puisque les Marsupiaux ont assuré l'essentiel. Rapidement en tête grâce à un penalty transformé par Raphaël Guerreiro (10e), ils ont pourtant connu une frayeur suite au but d'Andi Zeqiri (35e). Finalement, Julian Brandt (51e) a redonné l'avantage à la bande de Marco Rose. Le BvB s'impose 2-1 et devient le nouveau dauphin du Bayern Munich. Le podium est complété par Fribourg. Cinquièmes avant la rencontre, les hommes de Christian Streich ont affronté le Hertha Berlin (12e). Le club de la capitale allemande a craqué sur un but de Philipp Lienhart (17e) mais a su revenir via Krzysztof Piątek en fin de match (70e). Néanmoins Fribourg n'avait pas dit son dernier mot et s'est imposé 2-1 grâce à Nils Petersen (78e). Un succès synonyme de podium donc tandis que le Hertha Berlin a glissé au 13e rang. Enfin, le VfB Stuttgart a gagné contre Hoffenheim sur le score de 3-1. Les Souabes sont désormais onzièmes juste derrière leur adversaire du jour.

Les matches de l'après-midi :

Borussia Dortmund 2-1 Augsbourg : Raphaël Guerreiro (10e sp) et Julian Brandt (51e) pour le Borussia Dortmund; Andi Zeqiri (35e) pour Augsbourg

Hertha Berlin 1-2 Fribourg : Krzysztof Piątek (70e) pour le Hertha Berlin; Philipp Lienhart (17e) et Nils Petersen (78e) pour Fribourg

VfB Stuttgart 3-1 Hoffenheim : Marc-Oliver Kempf (18e), Konstantinos Mavropanos (60e) et Roberto Massimo (81e) pour Stuttgart; Jacob Bruun Larsen (84e) pour Hoffenheim

VfL Wolfsbourg 1-3 Borussia Mönchengladbach : Gian-Luca Waldschmidt (25e) pour Wolfsbourg; Breel Embolo (5e), Jonas Hofmann (7e) et Joe Scally (90e +5) pour le Borussia Mönchengladbach

Le classement de la Bundesliga

Le classement des buteurs de la Bundesliga