Liverpool : l’Angleterre a désigné le grand coupable du fiasco contre le PSG

Sous les projecteurs d’Anfield, le scénario du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain continue de faire réagir en Angleterre. Battus (0-2) par un PSG clinique, les Reds ont vu leur rêve européen s’éteindre malgré une domination par séquences et de nombreuses occasions. Mais dans la presse britannique, un nom revient avec insistance pour incarner le tournant de cette élimination : celui d’Alexander Isak. Titularisé à la surprise générale par Arne Slot, l’attaquant suédois revient pourtant tout juste d’une longue blessure, et son choix de départ à la place d’un Mohamed Salah pourtant en forme après Fulham, interroge fortement. Très vite, Isak a peiné à exister dans l’intensité imposée par la défense parisienne, incapable de peser réellement sur les duels face à Marquinhos et Willian Pacho. Peu trouvé, souvent en retard dans le tempo, l’ancien buteur de Newcastle a incarné un Liverpool brouillon dans le dernier geste, alors que les Reds avaient besoin d’un point d’ancrage offensif fiable pour faire sauter le verrou du Paris Saint-Germain. Sa sortie dès la mi-temps a d’ailleurs coïncidé avec un net regain d’impact offensif côté anglais, alimentant encore davantage les débats en Angleterre sur la gestion du match par Slot.

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Mais Slot a défendu son choix avec fermeté après la rencontre. «L’idée était de le faire jouer 45 minutes et voir à la mi-temps comment il se sentait, puis ajouter 5 à 10 minutes, c’était une possibilité. Mais comme nous avions déjà dû faire le premier changement en première mi-temps, je ne voulais pas faire le deuxième cinq ou dix minutes après la pause, c’est pourquoi je l’ai sorti à la mi-temps. Il a failli marquer à deux reprises, et c’est pour ça qu’on aligne un attaquant de son calibre : une tête sur coup de pied arrêté et une superbe course derrière Pacho, qu’il a failli conclure, mais il était hors-jeu. C’est bon de le revoir sur le terrain. Je pense qu’il était prêt, si je ne l’avais pas pensé, je ne l’aurais pas fait jouer. Si on compare notre performance d’aujourd’hui à celle de la semaine dernière, on peut dire sans hésiter qu’il était parfaitement apte à jouer, sinon on n’aurait pas pu jouer la première mi-temps comme on l’a fait, même si la seconde a été encore meilleure».

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La presse ne mâche pas ses mots

Dans la presse et chez les consultants britanniques, le choix du coach néerlandais est en revanche vivement critiqué. Sur la BBC, le journaliste Julien Laurens n’a pas mâché ses mots : « cette composition de départ était complètement absurde. Liverpool aurait dû aborder la seconde période comme ça, pour enflammer le public. Alexander Isak n’aurait pas dû débuter la rencontre. Arne Slot a commis des erreurs lors du match aller, notamment dans la composition de son équipe. Ce soir, il n’a pas le droit à l’erreur. Ce n’est pas le moment de se tromper. Il devait faire le bon choix dès le départ. Encore une fois, à mes yeux, il a déçu le club, l’équipe et les supporters». Le Liverpool Echo résume froidement : «une tête en début de match repoussée par le gardien et une tentative de hors-jeu stoppée par Safonov lors d’une prestation en demi-teinte, compréhensible pour sa première titularisation depuis décembre. Remplacé». Mais le Sun va plus loin dans l’analyse : «le pari risqué de Liverpool sur Alexander Isak se retourne contre ses auteurs de manière spectaculaire, les statistiques catastrophiques du PSG mises à nu. Isak, recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League, n’a pas réussi à marquer le match de son empreinte avant d’être remplacé à la mi-temps – un changement prévu, selon Slot – après une prestation sans âme. En 45 minutes de jeu, il n’a touché le ballon que cinq fois et n’a pu tenter qu’un seul tir».

Même son de cloche du côté de l’ancien défenseur de Liverpool Stephen Warnock, particulièrement sévère sur l’attaquant suédois : « je ne sais pas quoi dire à propos d’Alexander Isak. Je l’ai vu jouer ici contre Fulham et il a été catastrophique. Il était complètement absent ce soir. Il évitait tout contact physique avec Marquinhos. Il cherchait presque à le bousculer. Il ne cherchait absolument pas à créer d’espace pour que son équipe puisse récupérer le ballon. Cody Gakpo a fait plus en cinq minutes qu’Isak pendant toute la première mi-temps. Il n’est pas en forme. Il est loin d’être prêt. C’est en partie dû à sa blessure contre Tottenham, mais n’ayant pas participé à la préparation d’avant-saison, il n’a pas la moindre once de condition physique cette saison et ça se voit. Et vous pensez pouvoir l’aligner contre le PSG, lors de votre match le plus important de la saison contre la meilleure équipe d’Europe, et obtenir une performance en 45 minutes ? ». Une accumulation de critiques qui fait d’Isak le symbole d’un choix tactique désormais lourdement contesté après la désillusion des Reds.