Puma lance les éditions premium de la King Platinum

Quelques jours après avoir dévoilé la nouvelle Future Z de Neymar et son design très original, Puma présente aujourd'hui les éditions premium noire et blanche de la légendaire King Platinum où l'on retrouve une semelle en or digne d'un roi.

Autrefois portée par le Roi Pelé, la King puise dans la richesse de l'héritage du football et débarque dans un design très contemporain. La King Platinum édition premium est conçue pour le meneur de jeu moderne. Pour l'une des paires de chaussures de football les plus iconiques de l'histoire, Puma reste sobre mais efficace avec des coloris classiques.

Dans son communiqué de presse, Puma décrit la King Platinum comme une chaussure à la pointe de la technologie dotée des meilleurs équipements axés sur la performance. On y retrouve notamment le légendaire cuir kangourou qui est ultra-doux et est enrichie d'une texture « 3D Touch » qui améliorerait le toucher de balle, en plus d'offrir un meilleur ajustement et une grande résistance. L'ajustement est également amélioré par une languette en maille confortable où l'on retrouve le mot « KING ».

La semelle extérieure super légère « RAPIDSPRINT » et la silhouette moderne font de la Puma King Platinum la plus rapide et la plus légère de toutes les Puma King.

Ces éditions premium de la Puma King Platinum sont d'ores et déjà disponibles sur le store Puma ainsi que chez de nombreux revendeurs au prix de 200€ pour la version haut de gamme.