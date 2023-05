Ligue des Champions : les Catalans se régalent de la déculottée du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Surtout dans le football. Hier, nul doute que l’Espagne était clairement divisée et que si certains se sont réveillés avec une sacrée gueule de bois et la mine des mauvais jours, d’autres ont dû démarrer ce jeudi avec un large sourire. Du côté de Barcelone, forcément, on se régale suite à cette humiliation infligée par Manchester City aux ennemis du Real Madrid.

AS dévoile ainsi que les joueurs du Barça ne se sont pas privés pour se moquer dans le groupe WhatsApp du vestiaire culé. Tout comme Pep Guardiola y a été encensé. Les journalistes eux ne se cachent même pas et affichent leur bonheur dans les différentes publications et télévisions locales. « Le style de Guardiola et l’ADN du FC Barcelone ont humilié le Real Madrid », a notamment expliqué le consultant pro-Barça Jordi Jota sur le plateau de El Chiringuito, s’appropriant ainsi, en quelque sorte, la victoire de City.

« Bye bye Real Madrid. City a infligé une humiliation historique au Real Madrid. Les Anglais ont victimisé les Madrilènes », explique ainsi le journal Sport, qui évoque « une humiliation historique qui abîme l’image du Real Madrid en Europe ». Des articles dans lesquels on peut ressentir une certaine satisfaction. Beaucoup se joignent à la fête des Cityzens et de leur ancien coach, mettant Manchester City et le Barça dans le même sac, celui des équipes qui ont surclassé le Real Madrid cette saison. « Guardiola et Xavi punissent le Real Madrid », lit-on ainsi dans le journal Mundo Deportivo.

Et la question qui revient après ce match est la suivante : qui du Barça, champion de Liga avec une belle avance et de la Supercoupe d’Espagne, ou du Real Madrid, vainqueur "seulement" de la Copa del Rey, fait la meilleure saison ? « Le Barça est gagnant par rapport au Real Madrid sur la saison 2022/2023 », explique Mundo Deportivo, qui ajoute que « la saison termine avec une Liga pour Xavi, Guardiola qui en met 4 au Real Madrid et Messi champion du monde ». Ce que beaucoup appellent « vivre par procuration »…