EdF : forfait confirmé pour Kylian Mbappé

Le doute n'était plus permis. Touché au mollet lors du match entre la France et la Bosnie (1-1), Kylian Mbappé était annoncé très incertain pour les rencontres face à l'Ukraine et la Finlande. Annoncé partant, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été officiellement déclaré inapte pour les deux matches à venir.

«Kylian Mbappé forfait pour Ukraine-France et France-Finlande. Touché au mollet droit, l’attaquant du Paris-SG est remis à la disposition de son club ce soir. Mercredi à Strasbourg, à la fin du match contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), Kylian Mbappé a ressenti une douleur au mollet droit qui ne lui permet pas de participer aux deux prochains matches de l’Equipe de France, en Ukraine samedi et contre la Finlande à Lyon-Décines mardi prochain. L’attaquant du Paris-SG a été remis à la disposition de son club. Il quittera le groupe dans la soirée et ne sera pas remplacé pour le déplacement en Ukraine», indique le staff des Bleus.