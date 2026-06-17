CdM 2026, Afrique du Sud : lourde suspension pour Themba Zwane

C’est déjà, sauf miracle, une fin de compétition pour Themba Zwane avec l’Afrique du Sud. Le milieu de terrain de Mamelodi Sundowns avait été expulsé après un vilain geste sur un défenseur mexicain quelques minutes à peine après son entrée. Un geste qui avait donc contraint son équipe à terminer la rencontre à 9.

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Eh bien ce mercredi, la commission de discipline de la FIFA n’a pas été tendre avec le joueur de 36 ans puisqu’il a écopé de trois matches de suspension. Sauf miracle et parcours exceptionnel de l’Afrique du Sud, sa compétition est déjà terminée.