Barça : Josep Maria Bartomeu ne veut pas démissionner

Présent en conférence de presse avant le coup d'envoi du Trophée Gamper, le président Josep Maria Bartomeu a tenu une conférence de presse. Dans la tourmente depuis le feuilleton Lionel Messi et la motion de censure déposée à son encontre, le principal protagoniste tient malgré tout à maintenir le cap. Sur le banc des accusés, Bartomeu ne rendra pas son tablier si facilement.

« Pour le moment, personne ne veut démissionner. Le club ne s'arrête pas et nous avons beaucoup de travail à faire. Nous voulons continuer à travailler et concernant la motion de censure, nous attendrons le processus, » a ainsi commenté le président des Blaugranas. Plus que jamais, Josep Maria Bartomeu s'accroche à la présidence du FC Barcelone...