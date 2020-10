Real Madrid, Ligue des Champions : les très mauvaises statistiques d'Eden Hazard

La carrière d'Eden Hazard est un mystère. Exceptionnel à Lille puis lors de quelques saisons à Chelsea, l'international belge a perdu de sa superbe. La faute probablement à une prise de muscles et à des blessures à répétition. Grande recrue du Real Madrid (enfin) lors de l'été 2019, le joueur de 29 années peine un peu à se faire une place dans la formation de Zinedine Zidane. Contre le Borussia Mönchengladbach, ce mardi soir, il pourra jouer. Pour le plus grand bonheur de son coach.

La suite après cette publicité

« Si Eden Hazard est avec nous, c'est parce qu'il est bien. Je crois que nous sommes contents de le voir avec nous et nous verrons comment nous allons l'utiliser », a ainsi expliqué le technicien français en conférence de presse ce lundi. Pourtant, la plus belle des compétitions européennes ne réussit pas vraiment à l'ancien Dogue. C'est peut-être le moment de faire mentir les chiffres.

50 matches, huit petits buts

Ses premières rencontres en C1 remontent à la saison 2011-2012, avec Lille. Le milieu offensif joue bien entendu les six rencontres et ne trouve pas le chemin des filets qu'à une seule reprise (1 passe décisive). Avec les Blues, la saison suivante, il jouera aussi toutes les rencontres de poules, ne trouvant la faille à aucun moment, mais délivrant des caviars par deux fois. La saison d'après, neuf rencontres, 0 but. Il marquera 3 buts en 14-15 (0 pd), 0 en 15-16 (1 pd) et 3 en 17-18 (3 pd), qui reste son plus grand total jusqu'à présent.

Il ne jouera plus la C1 avant d'arriver au Real Madrid. L'année passée, pour sa seule expérience avec les Merengues dans la compétition, il jouera 6 rencontres, passant 458 minutes sur le pré, n'inscrivant aucun but et ne donnant qu'une passe décisive. Sur un total de cinquante rencontres jouées en Ligue des Champions, le Diable Rouge n'aura marqué que huit petits buts donnant en revanche 10 passes décisives. Bien loin de ce qu'on attend d'un Galactique. À lui de changer la donne, dès ce soir.